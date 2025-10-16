Отечественное производство позволило использовать силы и средства так, как мы себе это видим: Буданов об ударах по российским НПЗ
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины наносят удары по российским НПЗ преимущественно собственным оружием. Отечественное производство позволило использовать средства так, как это видит Украина.
Мы же работаем по НПЗ, работаем в основном своими средствами. 99% - это наши средства. В то время, когда все это начиналось, когда говорили, что с одной связанной рукой, я склоняюсь к мысли, что такое толкование правильное. Но сейчас у нас есть собственное производство. Да, хочется больше, хочется всегда больше, но оно есть. Именно наше отечественное производство позволило нам использовать наши силы и средства так, как мы себе это видим. И в конце концов это дает результат
Как сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, истинные намерения российской федерации под руководством диктатора владимира путина - усиливать агрессию, его целью являются страны Европейского Союза и НАТО. И если сейчас кремлю не дать решительного отпора - гибридная агрессия против Запада будет только усиливаться.