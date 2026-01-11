У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Київ • УНН
У Києві 11 січня через атаки, морози та перевантаження мереж виникло понад 200 точкових аварій. 57 ремонтних бригад ДТЕК працюють цілодобово для відновлення електропостачання.
У Києві через атаки, морози й перевантаження мереж 11 січня виникає багато точкових аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Станом на 17:00 було зафіксовано понад 200 звернень.
Задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом
Також там закликали киян вмикати потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.
Нагадаємо
У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом.
До того у Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.