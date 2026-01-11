$42.990.00
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
13:53 • 5598 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 10312 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 20577 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 22372 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 29669 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 40447 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 62157 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 42771 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33962 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11 січня, 07:03 • 19317 перегляди
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти11 січня, 07:11 • 8126 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго11 січня, 08:18 • 15381 перегляди
У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр11 січня, 10:10 • 4880 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза12:15 • 12021 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 20581 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 51849 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 100069 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 126649 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 96173 перегляди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Прокудін Олександр Сергійович
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Херсонська область
Венесуела
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 18702 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 21349 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 77030 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 77853 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 98159 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Києві 11 січня через атаки, морози та перевантаження мереж виникло понад 200 точкових аварій. 57 ремонтних бригад ДТЕК працюють цілодобово для відновлення електропостачання.

У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози

У Києві через атаки, морози й перевантаження мереж 11 січня виникає багато точкових аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Станом на 17:00 було зафіксовано понад 200 звернень.

Задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом

- заявили в ДТЕК.

Також там закликали киян вмикати потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.

Нагадаємо

У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом.

До того у Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.

Євген Устименко

