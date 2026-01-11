У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози

У Києві через атаки, морози й перевантаження мереж 11 січня виникає багато точкових аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Станом на 17:00 було зафіксовано понад 200 звернень.

Задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом - заявили в ДТЕК.

Також там закликали киян вмикати потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.

Нагадаємо

У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом.

До того у Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.