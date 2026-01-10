У Києві та області запровадили екстрені відключення. У столиці призупинили водопостачання, теплопостачання та електротранспорт

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 2416 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 4286 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 4532 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 11116 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 19591 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 39070 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34937 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34549 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28518 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22534 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
81%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 9462 перегляди
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 4000 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 11399 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 23656 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 6520 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 24087 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 70225 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 97824 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 70634 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 92300 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Кіпер
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63600 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65766 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86838 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 105076 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145512 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Опалення

У Києві та області запровадили екстрені відключення. У столиці призупинили водопостачання, теплопостачання та електротранспорт

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Києві та Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.

У Києві та області запровадили екстрені відключення. У столиці призупинили водопостачання, теплопостачання та електротранспорт

У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Про це пише УНН з посиланням на ДТЕК та КМДА. 

Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення 

- повідомили в ДТЕК. 

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Водночас у КМДА повідомили, що через екстрені відключення зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. 

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо 

Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині, переважно у Броварському районі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Броварський район
Дніпропетровська область
Київська міська державна адміністрація
ДТЕК
Укренерго
Київ