У Києві та області запровадили екстрені відключення. У столиці призупинили водопостачання, теплопостачання та електротранспорт

У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Про це пише УНН з посиланням на ДТЕК та КМДА.

Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення - повідомили в ДТЕК.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Водночас у КМДА повідомили, що через екстрені відключення зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині, переважно у Броварському районі.