В Киеве и области введены экстренные отключения. В столице приостановили водоснабжение, теплоснабжение и электротранспорт
В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.
В Киеве и Киевской области применены экстренные графики отключения электроэнергии. В столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК и КГГА.
Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В то же время в КГГА сообщили, что из-за экстренных отключений остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.
Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.
Напомним
В результате вражеского обстрела в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области, преимущественно в Броварском районе.