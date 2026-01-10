В Киеве и области введены экстренные отключения. В столице приостановили водоснабжение, теплоснабжение и электротранспорт

В Киеве и Киевской области применены экстренные графики отключения электроэнергии. В столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК и КГГА.

Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения - сообщили в ДТЭК.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В то же время в КГГА сообщили, что из-за экстренных отключений остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Напомним

В результате вражеского обстрела в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области, преимущественно в Броварском районе.