Всі міські котельні працюють: у Києві близько 85% багатоповерхівок вже з теплом

Ексклюзив
09:33 • 10671 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 16070 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 24863 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45 • 35829 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 56241 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 40609 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 32925 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36506 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59588 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40585 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт
11 січня, 04:00
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday
11 січня, 04:43
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження
06:39
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран
07:03
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго
08:18
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 10678 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Всі міські котельні працюють: у Києві близько 85% багатоповерхівок вже з теплом

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві відновлюють теплопостачання після російської атаки. Близько 85% багатоповерхових будинків вже з теплом, всі міські котельні працюють.

Всі міські котельні працюють: у Києві близько 85% багатоповерхівок вже з теплом

У Києві всі міські котельні працюють, близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

У Києві безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після російської атаки. Станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють 

- повідомив Кулеба.

За його словами, фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир.

Це була одна з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці – саме в період погіршення погодних умов. Росія вкотре била по цивільному місту. Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває – ситуація під постійним контролем 

- резюмував Кулеба.

У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр11.01.26, 12:10 • 2738 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна
Київ