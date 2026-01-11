Всі міські котельні працюють: у Києві близько 85% багатоповерхівок вже з теплом

У Києві всі міські котельні працюють, близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

У Києві безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після російської атаки. Станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють - повідомив Кулеба.

За його словами, фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир.

Це була одна з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці – саме в період погіршення погодних умов. Росія вкотре била по цивільному місту. Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває – ситуація під постійним контролем - резюмував Кулеба.

