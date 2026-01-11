Все городские котельные работают: в Киеве около 85% многоэтажек уже с теплом
Киев • УНН
В Киеве восстанавливают теплоснабжение после российской атаки. Около 85% многоэтажных домов уже с теплом, все городские котельные работают.
В Киеве все городские котельные работают, около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки. По состоянию на сейчас около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают
По его словам, специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры.
Это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы – именно в период ухудшения погодных условий. Россия в очередной раз била по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается – ситуация под постоянным контролем
