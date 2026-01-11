Все городские котельные работают: в Киеве около 85% многоэтажек уже с теплом

$42.990.00
Эксклюзив
09:33 • 10650 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 16046 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 24843 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 35807 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 56219 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40603 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32923 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36502 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59583 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40584 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
публикации
Эксклюзивы
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 10651 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
9 января, 16:19 • 48305 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
8 января, 18:39 • 96767 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 17:08 • 123038 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
8 января, 15:30 • 93079 просмотра
Все городские котельные работают: в Киеве около 85% многоэтажек уже с теплом

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Киеве восстанавливают теплоснабжение после российской атаки. Около 85% многоэтажных домов уже с теплом, все городские котельные работают.

Все городские котельные работают: в Киеве около 85% многоэтажек уже с теплом

В Киеве все городские котельные работают, около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки. По состоянию на сейчас около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают

- сообщил Кулеба.

По его словам, специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры.

Это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы – именно в период ухудшения погодных условий. Россия в очередной раз била по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается – ситуация под постоянным контролем

- резюмировал Кулеба.

В Киеве после массированной атаки рф возобновили тепло и свет, но существенного улучшения следует ждать до четверга - Премьер11.01.26, 12:10 • 2726 просмотров

Антонина Туманова

