Все городские котельные работают: в Киеве около 85% многоэтажек уже с теплом

В Киеве все городские котельные работают, около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки. По состоянию на сейчас около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают - сообщил Кулеба.

По его словам, специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры.

Это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы – именно в период ухудшения погодных условий. Россия в очередной раз била по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается – ситуация под постоянным контролем - резюмировал Кулеба.

