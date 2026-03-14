Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 33045 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 66704 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 36443 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 53688 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 78340 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 99297 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 48655 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 30036 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 22278 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24574 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 33046 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 66708 просмотра
Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Генштаб сообщил о ликвидации 810 оккупантов и 2147 БПЛА за сутки. Также уничтожено 52 артиллерийские системы, 4 танка и 180 единиц автотехники врага.

Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 13 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат и 2147 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1278430 (+810) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11777 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 24212 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 38421(+52)
          • РСЗО ‒ 1686 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1332 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 177286 (+2147)
                    • крылатые ракеты ‒ 4403 (0)
                      • корабли / катера ‒ 31 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83403 (+180)
                            • специальная техника ‒ 4088 (0)

                              Данные уточняются.

                              Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

