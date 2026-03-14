Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации 810 оккупантов и 2147 БПЛА за сутки. Также уничтожено 52 артиллерийские системы, 4 танка и 180 единиц автотехники врага.
За сутки 13 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат и 2147 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1278430 (+810) человек ликвидировано
- танков ‒ 11777 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24212 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 38421(+52)
- РСЗО ‒ 1686 (+1)
- средства ПВО ‒ 1332 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 177286 (+2147)
- крылатые ракеты ‒ 4403 (0)
- корабли / катера ‒ 31 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83403 (+180)
- специальная техника ‒ 4088 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
