Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 13 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат и 2147 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1278430 (+810) человек ликвидировано

танков ‒ 11777 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 24212 (+10)

артиллерийских систем ‒ 38421(+52)

РСЗО ‒ 1686 (+1)

средства ПВО ‒ 1332 (+1)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 177286 (+2147)

крылатые ракеты ‒ 4403 (0)

корабли / катера ‒ 31 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83403 (+180)

специальная техника ‒ 4088 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

