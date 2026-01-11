$42.990.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве после массированной атаки РФ возобновили тепло и свет, но существенного улучшения следует ждать до четверга - Премьер

Киев • УНН

 • 334 просмотра

После массированной атаки РФ в Киеве возобновлена подача тепла и света, однако действуют графики отключений. Правительство ориентируется на четверг для существенного улучшения ситуации.

В Киеве после массированной атаки РФ, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки возобновлена подача тепла и света, однако действуют плановые и экстренные графики отключений, и для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время – в правительстве ориентируются на четверг, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Продолжаем работу по преодолению последствий вражеских атак на энергосистему. В течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры. В общей сложности зафиксировано 44 атаки", - указала Свириденко.

По ее данным, основные удары враг наносил по Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, включая Киев, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

"По Киеву россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам", - сообщила Свириденко.

По ее словам, ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры.

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни. Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного", - отметила Премьер.

По ее данным, "только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране".

Киев

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки возобновлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг", - отметила Свириденко.

Она перечислила, что правительство делает: 

  1. Оказываем и далее будем оказывать всю необходимую поддержку генерирующим компаниям — оборудованием, ресурсами, техникой, с привлечением ГСЧС — для скорейшего восстановления.
    1. Действует правительственное решение, по которому не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, что помогает стабилизировать энергосистему.
      1. Развернуты все пункты несокрушимости, проведен их аудит. Государственные и крупные компании привлечены к поддержке людей.
        1. Наращиваем импорт электроэнергии.
          1. Поручила ГСЧС вместе с местными властями безотлагательно устанавливать генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему — работа продолжается.
            1. На период сложных погодных условий оптимизирован учебный и рабочий процессы.
              1. Обеспечена стабильная и бесперебойная работа медицинской системы.

                Юлия Шрамко

                Война в Украине
                Морозы в Украине
                Графики отключений электроэнергии
                Энергетика
                Отопление
                Кабинет Министров Украины
                Война в Украине
                Отключение света
                Электроэнергия
                Донецкая область
                Николаевская область
                Сумская область
                Киевская область
                Кировоградская область
                Юлия Свириденко
                Харьковская область
                Полтавская область
                Днепропетровская область
                Запорожская область
                Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                Черниговская область
                Херсонская область
                Украина
                Киев