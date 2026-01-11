В Киеве после массированной атаки РФ возобновили тепло и свет, но существенного улучшения следует ждать до четверга - Премьер

В Киеве после массированной атаки РФ, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки возобновлена подача тепла и света, однако действуют плановые и экстренные графики отключений, и для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время – в правительстве ориентируются на четверг, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Продолжаем работу по преодолению последствий вражеских атак на энергосистему. В течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры. В общей сложности зафиксировано 44 атаки", - указала Свириденко.

По ее данным, основные удары враг наносил по Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, включая Киев, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

"По Киеву россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам", - сообщила Свириденко.

По ее словам, ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры.

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни. Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного", - отметила Премьер.

По ее данным, "только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране".

Киев

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки возобновлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг", - отметила Свириденко.

Она перечислила, что правительство делает:

Оказываем и далее будем оказывать всю необходимую поддержку генерирующим компаниям — оборудованием, ресурсами, техникой, с привлечением ГСЧС — для скорейшего восстановления. Действует правительственное решение, по которому не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, что помогает стабилизировать энергосистему. Развернуты все пункты несокрушимости, проведен их аудит. Государственные и крупные компании привлечены к поддержке людей. Наращиваем импорт электроэнергии. Поручила ГСЧС вместе с местными властями безотлагательно устанавливать генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему — работа продолжается. На период сложных погодных условий оптимизирован учебный и рабочий процессы. Обеспечена стабильная и бесперебойная работа медицинской системы.

