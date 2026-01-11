У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр
Київ • УНН
Після масованої атаки рф у Києві відновлено подачу тепла та світла, проте діють графіки відключень. Уряд орієнтується на четвер для суттєвого покращення ситуації.
У Києві після масованої атаки рф, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу тепла і світла, однак діють планові та екстрені графіки відключень, і для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - в уряді орієнтуються на четвер, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Продовжуємо роботу з подолання наслідків ворожих атак на енергосистему. Протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. Загалом зафіксовано 44 атаки", - вказала Свириденко.
За її даними, основні удари ворог завдавав по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, включно з Києвом, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах", - повідомила Свириденко.
З її слів, ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.
"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя. Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого", - зазначила Прем'єр.
За її даними, "лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні".
Київ
"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час — орієнтуємося на четвер", - зазначила Свириденко.
Вона перелічила, що уряд робить:
- Надаємо і далі надаватимемо всю необхідну підтримку генеруючим компаніям — обладнанням, ресурсами, технікою, із залученням ДСНС — для якнайшвидшого відновлення.
- Діє урядове рішення, за яким не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, що допомагає стабілізувати енергосистему.
- Розгорнуті всі пункти незламності, проведено їх аудит. Державні та великі компанії долучені до підтримки людей.
- Нарощуємо імпорт електроенергії.
- Доручила ДСНС разом із місцевою владою невідкладно встановлювати генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему — робота триває.
- На період складних погодних умов оптимізовано навчальний і робочий процеси.
- Забезпечено сталу та безперебійну роботу медичної системи.
