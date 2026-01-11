$42.990.00
У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Після масованої атаки рф у Києві відновлено подачу тепла та світла, проте діють графіки відключень. Уряд орієнтується на четвер для суттєвого покращення ситуації.

У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр

У Києві після масованої атаки рф, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу тепла і світла, однак діють планові та екстрені графіки відключень, і для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - в уряді орієнтуються на четвер, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Продовжуємо роботу з подолання наслідків ворожих атак на енергосистему. Протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. Загалом зафіксовано 44 атаки", - вказала Свириденко.

За її даними, основні удари ворог завдавав по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, включно з Києвом, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах", - повідомила Свириденко.

З її слів, ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.

"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя. Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого", - зазначила Прем'єр.

За її даними, "лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні".

Київ

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час — орієнтуємося на четвер", - зазначила Свириденко.

Вона перелічила, що уряд робить: 

  1. Надаємо і далі надаватимемо всю необхідну підтримку генеруючим компаніям — обладнанням, ресурсами, технікою, із залученням ДСНС — для якнайшвидшого відновлення.
    1. Діє урядове рішення, за яким не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, що допомагає стабілізувати енергосистему.
      1. Розгорнуті всі пункти незламності, проведено їх аудит. Державні та великі компанії долучені до підтримки людей.
        1. Нарощуємо імпорт електроенергії.
          1. Доручила ДСНС разом із місцевою владою невідкладно встановлювати генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему — робота триває.
            1. На період складних погодних умов оптимізовано навчальний і робочий процеси.
              1. Забезпечено сталу та безперебійну роботу медичної системи.

