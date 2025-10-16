Удары по НПЗ оказали большее влияние на РФ, чем санкции партнеров - Буданов

Украина ударами по российским НПЗ нанесла гораздо больший ущерб доходам РФ, чем любые экономические рычаги влияния. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Подробности

"На самом деле, наши удары оказали большее влияние, чем действия санкций. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб доходам РФ, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до сих пор. Это тоже неприятная правда, потому что она приводит нас к следующему выводу, что, очевидно, этого недостаточно. Я имею в виду санкционных ограничений. Оно недостаточно. И если это будет продолжаться так, как оно есть, это не будет иметь такого влияния, чтобы изменить мировоззрение РФ. Но в комплексе с тем, что мы делаем, это даст свое и уже дает", - сказал Буданов.

Напомним

Силы обороны Украины наносят удары по российским НПЗ собственным оружием. Именно отечественное производство позволило использовать силы и средства так, как это видят в Украине.