Україна уразила інфраструктуру нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї
Київ • УНН
Сили оборони України 1 листопада 2025 року завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у краснодарському краї рф. Уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту в бухті туапсе.
Україна завдала удару по нафтопереробному заводу у краснодарському краї росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України пише УНН.
Деталі
У ніч на 1 листопада 2025 року, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у краснодарському краї рф
За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у росії.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України
Доповнення
В ніч на неділю, 2 листопада, російське місто туапсе (краснодарський край) зазнало атаки безпілотників, пролунали потужні вибухи.
Військово-морські сили України здійснили влучний удар крилатими ракетами "Нептун" по орловській ТЕЦ та електричній підстанції новобрянська.