ВМС України вразили орловську ТЕЦ та підстанцію ракетами "Нептун"
Київ • УНН
Військово-морські сили України здійснили влучний удар крилатими ракетами "Нептун" по орловській ТЕЦ та електричній підстанції новобрянська. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВМС України.
Деталі
Як зазначили в ВМС України, обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 31 жовтня було зафіксовано вибухи у російському місті орел. Під ударом опинилась місцева теплоелектростанція: причиною могли стати безпілотники або ракети.
Також УНН повідомляв, що в російському ярославлі пролунали вибухи - під ударом опинився нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС".
Даний завод спеціалізується на переробці нафтопродуктів, входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ за обсягом переробки, а також є найбільшим нафтопереробним підприємством центрального федерального округу рф.