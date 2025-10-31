У російському місті орел зафіксовано вибухи на ТЕС: ймовірна атака безпілотників або ракет
Київ • УНН
У російському місті орел зафіксовано вибухи на місцевій теплоелектростанції. Причиною могли стати безпілотники або ракети, що підтверджується відео з сильними спалахами та пожежею.
У російському орлі зафіксовано вибухи на місцевій теплоелектростанції. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють телеграм-канали та очевидці, причиною могли стати безпілотники або ракети.
На відео, що поширюються в мережі, видно сильні спалахи та пожежу на території ТЕС. Телеграм-канал ASTRA уточнює, що удари саме уразили об’єкти теплоелектростанції у місті орел.
Губернатор регіону підтвердив атаку на ТЕС
Наші підрозділи ППО відбили чергову повітряну ворожу атаку. Внаслідок збиття БПЛА на території ТЕС міста Орел впали уламки
