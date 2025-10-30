Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу
Київ • УНН
У ніч на 30 жовтня москву атакували безпілотники, ППО збила шість БпЛА. Кілька російських аеропортів, включаючи "внуково" та "домодєдово", призупинили роботу.
Столицю росії москву в ніч на чевтер, 30 жовтня, атакували безпілотники. Кілька аеропортів в рф призупинили роботу Про це повідомляє УНН із посиланням на мера москви сергія собяніна та місцеві пабліки.
Деталі
О 2:00 собянін повідомив, що ППО міноборони рф збили безпілотник, що летів до москви.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Згодом він повідомив про ще 5 БпЛА, які атакували москву.
Також близько 2:00 "росавіація" повідомила про тимчасові обмеження роботи аеропортів волгограда, калуги, саратова і ярославля. Незабаром компанія попередила про обмеження роботи московського аеропорту "внуково". Пізніше стало відомо про обмеження в роботі аеропорту "домодєдово".
Нагадаємо
Увечері 26 жовтня столиця росії москва зазнала атаки безпілотників, було зафіксовано кілька влучань та вибухів. Мер сергій собянін підтвердив збиття п'яти БпЛА силами ППО.
Мер москви заявив про атаку дронів на столицю рф27.10.25, 22:19 • 7184 перегляди