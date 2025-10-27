Мер москви заявив про атаку дронів на столицю рф
Київ • УНН
сергій собянін заявив про збиття двох дронів силами ППО біля москви. БПлА продовжують атакувати росію.
У москві та московській області зафіксували атаку безпілотників, повідомляють російські телеграм-канали. Мер столиці рф заявляє про начебто збиття дронів поблизу міста, про це повідомляє ТГ-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
Мер столиці сергій собянін підтвердив, що два дрони, які летіли на місто, були збиті силами ППО міноборони.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Інцидент не спричинив повідомлених постраждалих або серйозних руйнувань, але підкреслив постійну загрозу авіаційних атак у регіоні. За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, наразі дрони вже на території рф і рухаються у напрямку москви.
