москва зазнала масштабної атаки дронів: є влучання та вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
Увечері 26 жовтня столиця росії москва зазнала атаки безпілотників, зафіксовано кілька влучань та вибухів. Мер сергій собянін підтвердив збиття п'яти БпЛА силами ППО.
Столиця росії москва ввечері в неділю, 26 жовтня, зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що відбулося декілька прильотів, лунають вибухи. На кадрах видно, як у місті підіймається стовп диму.
Інформацію про атаку дронів підтвердив мер російської столиці сергій собянін.
ППО міноборони збили безпілотник, що летів на москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Згодом він розповів про збиття ще чотирьох БпЛА.
Тим часом у російських пабліках шириться фото з підписом "Мобільна вогнева група біля кремля у москві".
Нагадаємо
У вересні літак здійснив проліт над новою москвою на екстремально низькій висоті. Це сталося на тлі загрози атак дронів, після того, як столиця рф зазнала атаки безпілотників.
