москва зазнала масштабної атаки дронів: є влучання та вибухи - ЗМІ

$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 7854 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 17870 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 21297 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 21575 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 28334 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 22925 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 19403 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 37460 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14294 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13873 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
94%
741мм
Популярнi новини
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo26 жовтня, 12:45 • 15292 перегляди
В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППОPhoto26 жовтня, 13:10 • 14047 перегляди
Атака рф на Київ 26 жовтня: кількість постраждалих зросла до 33 людей26 жовтня, 13:56 • 9058 перегляди
Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда26 жовтня, 14:51 • 5552 перегляди
"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мамаPhoto26 жовтня, 16:05 • 9692 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 37460 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 70116 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 95523 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 78856 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 99074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 37601 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 44569 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 44679 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 45203 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 47651 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Золото
С-300

москва зазнала масштабної атаки дронів: є влучання та вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Увечері 26 жовтня столиця росії москва зазнала атаки безпілотників, зафіксовано кілька влучань та вибухів. Мер сергій собянін підтвердив збиття п'яти БпЛА силами ППО.

москва зазнала масштабної атаки дронів: є влучання та вибухи - ЗМІ

Столиця росії москва ввечері в неділю, 26 жовтня, зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що відбулося декілька прильотів, лунають вибухи. На кадрах видно, як у місті підіймається стовп диму.

Інформацію про атаку дронів підтвердив мер російської столиці сергій собянін.

ППО міноборони збили безпілотник, що летів на москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб

- написав собянін.

Згодом він розповів про збиття ще чотирьох БпЛА.

Тим часом у російських пабліках шириться фото з підписом "Мобільна вогнева група біля кремля у москві".

Нагадаємо

У вересні літак здійснив проліт над новою москвою на екстремально низькій висоті. Це сталося на тлі загрози атак дронів, після того, як столиця рф зазнала атаки безпілотників.

У рф повідомили про атаку дронів у волгоградській області на підстанцію ЛЕП 25.10.25, 10:12 • 4014 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу