Москва подверглась масштабной атаке дронов: есть попадания и взрывы - СМИ

18:56 • 7270 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 17199 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 20794 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 21109 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 28005 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 22849 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19352 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 37234 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14275 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13861 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 37233 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 69932 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 95394 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 78727 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:47 • 98961 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 37523 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 44402 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 44517 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 45044 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 47495 просмотра
Москва подверглась масштабной атаке дронов: есть попадания и взрывы - СМИ

Киев • УНН

 764 просмотра

Вечером 26 октября столица России Москва подверглась атаке беспилотников, зафиксировано несколько попаданий и взрывов. Мэр Сергей Собянин подтвердил сбитие пяти БПЛА силами ПВО.

Москва подверглась масштабной атаке дронов: есть попадания и взрывы - СМИ

Столица россии москва вечером в воскресенье, 26 октября, подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что произошло несколько прилетов, раздаются взрывы. На кадрах видно, как в городе поднимается столб дыма.

Информацию об атаке дронов подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО минобороны сбили беспилотник, летевший на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

- написал Собянин.

Впоследствии он рассказал о сбитии еще четырех БПЛА.

Тем временем в российских пабликах распространяется фото с подписью "Мобильная огневая группа у кремля в москве".

Напомним

В сентябре самолет совершил пролет над новой москвой на экстремально низкой высоте. Это произошло на фоне угрозы атак дронов, после того, как столица рф подверглась атаке беспилотников.

В рф сообщили об атаке дронов в волгоградской области на подстанцию ЛЭП25.10.25, 10:12 • 4012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира