Москва подверглась масштабной атаке дронов: есть попадания и взрывы - СМИ

Столица россии москва вечером в воскресенье, 26 октября, подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что произошло несколько прилетов, раздаются взрывы. На кадрах видно, как в городе поднимается столб дыма.

Информацию об атаке дронов подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО минобороны сбили беспилотник, летевший на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб - написал Собянин.

Впоследствии он рассказал о сбитии еще четырех БПЛА.

Тем временем в российских пабликах распространяется фото с подписью "Мобильная огневая группа у кремля в москве".

Напомним

В сентябре самолет совершил пролет над новой москвой на экстремально низкой высоте. Это произошло на фоне угрозы атак дронов, после того, как столица рф подверглась атаке беспилотников.

В рф сообщили об атаке дронов в волгоградской области на подстанцию ЛЭП