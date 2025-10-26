Москва подверглась масштабной атаке дронов: есть попадания и взрывы - СМИ
Киев • УНН
Вечером 26 октября столица России Москва подверглась атаке беспилотников, зафиксировано несколько попаданий и взрывов. Мэр Сергей Собянин подтвердил сбитие пяти БПЛА силами ПВО.
Столица россии москва вечером в воскресенье, 26 октября, подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что произошло несколько прилетов, раздаются взрывы. На кадрах видно, как в городе поднимается столб дыма.
Информацию об атаке дронов подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ПВО минобороны сбили беспилотник, летевший на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Впоследствии он рассказал о сбитии еще четырех БПЛА.
Тем временем в российских пабликах распространяется фото с подписью "Мобильная огневая группа у кремля в москве".
Напомним
В сентябре самолет совершил пролет над новой москвой на экстремально низкой высоте. Это произошло на фоне угрозы атак дронов, после того, как столица рф подверглась атаке беспилотников.
В рф сообщили об атаке дронов в волгоградской области на подстанцию ЛЭП25.10.25, 10:12 • 4012 просмотров