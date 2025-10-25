В рф сообщили об атаке дронов в волгоградской области на подстанцию ЛЭП
Киев • УНН
В Волгоградской области рф заявили об отражении массированной атаки дронов, однако обломки повредили подстанцию ЛЭП Балашовская и частное здание. Это уже второй удар по станции, которая обеспечивает транзит электроэнергии и питание нескольких областей.
В волгоградской области рф заявили о массированной атаке дронов, которая якобы была отбита. Однако, в результате падения обломков повреждена подстанция ЛЭП Балашовская. Об этом заявил губернатор волгоградской области, передает УНН.
Детали
"Силами ПВО министерства обороны российской федерации отбита массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Пострадавших нет", - заявил губернатор региона.
РосСМИ отмечают, что это уже второй удар по станции. Первый раз станция была атакована 16 октября.
ПС 500 кВ Балашовская установленной мощностью 1523 МВА расположена на севере волгоградской области. Подстанция обеспечивает транзитный переток электроэнергии с Волжской ГЭС в центральный регион россии, электроснабжение потребителей новониколаевского района волгоградской области, юго-восточной части воронежской области и западной части саратовской области.
Напомним
В результате ночной ракетной атаки рф на Киев погиб один человек. По состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени.