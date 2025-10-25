Ракетна атака рф на Київ забрала життя людини, уже 10 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Київ загинула одна людина. Станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню.
Нічна ракетна атака рф на Київ забрала життя людини, відомо про вже 10 постраждалих, повідомив у суботу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню
Раніше було відомо про 9 постраждалих у Києві через атаку рф.
