Ракетна атака рф на Київ забрала життя людини, уже 10 постраждалих

Нічна ракетна атака рф на Київ забрала життя людини, відомо про вже 10 постраждалих, повідомив у суботу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню