Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 10 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки рф на Киев погиб один человек. По состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени.
Ночная ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, известно уже о 10 пострадавших, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени
Напомним
Ранее было известно о 9 пострадавших в Киеве из-за атаки рф.
