Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 10 пострадавших

Ночная ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, известно уже о 10 пострадавших, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени