Уже 9 пострадавших от удара рф по Киеву: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки российских войск баллистическими ракетами в ночь на 25 октября в Киеве пострадали 9 человек, 3 из них госпитализированы. Зафиксированы попадания в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах, что привело к возгоранию нежилого здания и повреждению окон.
В Киеве уже 9 пострадавших в результате атаки российских войск баллистическими ракетами в ночь на 25 октября, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы
В Деснянском, Днепровском и Дарницком районах зафиксированы попадания. На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания.
Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.
На месте работают спасатели и соответствующие службы.
Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, в результате атаки рф пострадал детский сад в Днепровском районе.
По данным КГГА, в результате вражеского обстрела столицы задерживается движение общественного транспорта: трамваи № 22 в направлении ЖБК; автобусы №№ 51, 63 в направлении ЖБК и ст. м. "Красный хутор".
