Атака на Киев: не менее 8 пострадавших, пожары, выбитые окна, искореженные автомобили

ukenru
24 октября, 17:15 • 19026 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 34520 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 27575 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 31914 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 27479 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 44196 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 26230 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20225 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28379 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 78453 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters
24 октября, 17:52 • 8110 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области
24 октября, 20:05 • 12498 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ
24 октября, 20:21 • 14086 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением
22:33 • 13787 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно
01:06 • 8970 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47 • 22921 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 44209 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 38870 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 39111 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 78463 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
24 октября, 14:55 • 15569 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
24 октября, 12:41 • 18826 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте
24 октября, 09:50 • 30980 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
24 октября, 07:30 • 54096 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
23 октября, 15:24 • 37331 просмотра
Атака на Киев: не менее 8 пострадавших, пожары, выбитые окна, искореженные автомобили

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

В результате ночной вражеской атаки на Киев пострадали не менее 8 человек. Зафиксированы крупные пожары в нежилой застройке и повреждения в жилой зоне.

Атака на Киев: не менее 8 пострадавших, пожары, выбитые окна, искореженные автомобили

В результате ночной вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что троих пострадавших госпитализировали в медучреждения города.

Также, по его словам, в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах города возникли крупные пожары.

Все службы работают на местах

- написал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что фиксируется информация о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе.

Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные автомобили, воронка во дворе жилого дома

- рассказал Ткаченко.

Он добавил, что сейчас продолжается локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу Киева.

Напомним

Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ракетами.

Вадим Хлюдзинский

