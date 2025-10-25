Атака на Киев: не менее 8 пострадавших, пожары, выбитые окна, искореженные автомобили
Киев • УНН
В результате ночной вражеской атаки на Киев пострадали не менее 8 человек. Зафиксированы крупные пожары в нежилой застройке и повреждения в жилой зоне.
В результате ночной вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он отметил, что троих пострадавших госпитализировали в медучреждения города.
Также, по его словам, в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах города возникли крупные пожары.
Все службы работают на местах
В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что фиксируется информация о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе.
Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные автомобили, воронка во дворе жилого дома
Он добавил, что сейчас продолжается локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу Киева.
Напомним
Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ракетами.
Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов25.10.25, 04:34 • 1938 просмотров