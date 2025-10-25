Атака на Київ: щонайменше 8 постраждалих, пожежі, вибиті вікна, понівечені автівки
Київ • УНН
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 8 людей. Зафіксовані великі пожежі в нежитловій забудові та пошкодження в житловій зоні.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Він зазначив, що трьох постраждалих госпіталізували до медзакладів міста.
Також, за його словами, в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах міста виникли великі пожежі.
Усі служби працюють на місцях
У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що фіксується інформація про пошкодження в житловій зоні у Дніпровському районі.
Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку
Він додав, що нині триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі Києва.
Нагадаємо
Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ракетами.
Нічна атака на Київ: у місті пожежі, виклики медиків у кілька районів25.10.25, 04:34 • 1932 перегляди