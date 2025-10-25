$41.900.14
24 жовтня, 17:15 • 19019 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 34507 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 27564 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 31903 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 27471 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 44188 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 26230 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20224 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28378 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 78447 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Атака на Київ: щонайменше 8 постраждалих, пожежі, вибиті вікна, понівечені автівки

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 8 людей. Зафіксовані великі пожежі в нежитловій забудові та пошкодження в житловій зоні.

Атака на Київ: щонайменше 8 постраждалих, пожежі, вибиті вікна, понівечені автівки

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що трьох постраждалих госпіталізували до медзакладів міста.

Також, за його словами, в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах міста виникли великі пожежі.

Усі служби працюють на місцях

- написав Кличко.

У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що фіксується інформація про пошкодження в житловій зоні у Дніпровському районі.

Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку

- розповів Ткаченко.

Він додав, що нині триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі Києва.

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ракетами.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ