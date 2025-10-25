Київ зазнав ворожої атаки балістичними ракетами в ніч на суботу: що відомо
Київ • УНН
Київ в ніч на 25 жовтня зазнав ворожої атаки балістичним озброєнням з північно-східного напрямку. Повітряні сили ЗСУ та міська влада попередили про швидкісні цілі та вибухи в столиці.
Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 3:52 Повітряні війська ЗСУ (ПС) повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Незабаром стало відомо про швидкісні цілі курсом на столицю.
Ще швидкісні цілі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ракетами. Цю інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістикою. Перебувайте в укриттях!" - закликав Кличко.
Нагадаємо
Дев'ять людей постраждали в Києві внаслідок нічної атаки російських військ 23 жовтня. Пошкоджено об'єкти в Подільському, Деснянському та Оболонському районах, включаючи дитсадок, житлові будинки та синагогу.
