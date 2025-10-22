$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2244 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4512 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4828 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6472 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5902 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6996 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15490 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17004 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31624 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2266 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4546 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8274 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13994 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17187 перегляди
Наймолодшому постраждалому від нічної атаки рф на Київ лише два роки - поліція

Київ • УНН

 • 598 перегляди

У Києві внаслідок нічної атаки двоє загиблих та щонайменше 30 поранених, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому лише два роки.

Наймолодшому постраждалому від нічної атаки рф на Київ лише два роки - поліція

Наймолодшому постраждалому від нічної атаки на столицю лише 2 роки, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Столичні поліцейські продовжують працювати на місцях ворожих ударів.

Станом на 16:00 - двоє загиблих та щонайменше 30 поранених, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому - лише два роки 

- йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, пошкоджено житлові будинки, дитсадки, адміністративні та приватні приміщення, а також десятки авто.

Масована атака рф на Київ 22 жовтня: кількість постраждализ зросла до 3022.10.25, 16:43 • 634 перегляди

Доповнення

У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.

Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ