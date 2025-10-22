Наймолодшому постраждалому від нічної атаки рф на Київ лише два роки - поліція
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки двоє загиблих та щонайменше 30 поранених, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому лише два роки.
Наймолодшому постраждалому від нічної атаки на столицю лише 2 роки, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Столичні поліцейські продовжують працювати на місцях ворожих ударів.
Станом на 16:00 - двоє загиблих та щонайменше 30 поранених, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому - лише два роки
За даними правоохоронців, пошкоджено житлові будинки, дитсадки, адміністративні та приватні приміщення, а також десятки авто.
Доповнення
У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.
Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.