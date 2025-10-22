Самому младшему пострадавшему от ночной атаки рф на Киев всего два года - полиция
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной атаки двое погибших и по меньшей мере 30 раненых, среди них пятеро детей. Самому младшему пострадавшему всего два года.
Детали
Столичные полицейские продолжают работать на местах вражеских ударов.
По состоянию на 16:00 - двое погибших и по меньшей мере 30 раненых, среди них пятеро детей. Самому младшему пострадавшему - всего два года
По данным правоохранителей, повреждены жилые дома, детские сады, административные и частные помещения, а также десятки автомобилей.
Дополнение
В Киеве под вражеским ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов.
Ориентировочно к 11 часам продолжалась ликвидация пожара в Днепровском районе города, пожар локализован.