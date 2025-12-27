$41.930.00
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что на встрече с Дональдом Трампом его будут сопровождать секретарь СНБО, министр экономики, начальник Генштаба, заместитель руководителя ОП и первый заместитель главы МИД. Встреча будет публичной, но ее формат еще не определен.

Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с ним на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба Андрей Гнатов, заместитель руководителя Офиса Президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передает УНН.

Детали

Наша переговорная группа известна. Кроме Рустема Умерова, будет министр экономики Соболев, а также будет Андрей Гнатов, а также будет Александр Бевз, а также будет Кислица

- сказал Зеленский.

Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ26.12.25, 20:17 • 29256 просмотров

Он также отметил, что встреча с Трампом будет публичной.

"Я думаю, что наша встреча будет и с камерами, и со средствами массовой информации. Я не знаю, будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча", – добавил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский отправился в США, но перед этим посетит Канаду. Там он встретится с премьер-министром Марком Карни для онлайн-встречи с европейскими лидерами.

Павел Башинский

