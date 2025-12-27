Зеленський вже вирушив до США: перед зустріччю з Трампом він зустрінеться з прем'єром Канади Карні

$41.930.00
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
08:50 • 4756 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 17361 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 27198 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 63436 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41306 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43493 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59099 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29316 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22931 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 17684 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 22230 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 16734 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 9872 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 6544 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31137 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 63424 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 29610 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59096 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 55171 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 5790 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31137 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15664 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15220 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 16963 перегляди
Зеленський вже вирушив до США: перед зустріччю з Трампом він зустрінеться з прем'єром Канади Карні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Володимир Зеленський вирушив до США, але перед цим завітає до Канади. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Карні для онлайн-зустрічі з європейськими лідерами.

Зеленський вже вирушив до США: перед зустріччю з Трампом він зустрінеться з прем'єром Канади Карні

Президент України Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч з президентом Дональдом Трампом, однак перед візитом до Флориди, Зеленський планує відвідати Канаду, де з прем’єр-міністром Марком Карні планується провести онлайн зустріч з лідерами Європи, передає УНН.

Деталі

Ми зараз на шляху до у Флориду. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США

- сказав Зеленський.

Він додав, що планується обговорити всі сенсативні питання.

Нагадаємо

Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це".

Павло Башинський

