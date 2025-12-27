Зеленський вже вирушив до США: перед зустріччю з Трампом він зустрінеться з прем'єром Канади Карні
Київ • УНН
Володимир Зеленський вирушив до США, але перед цим завітає до Канади. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Карні для онлайн-зустрічі з європейськими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч з президентом Дональдом Трампом, однак перед візитом до Флориди, Зеленський планує відвідати Канаду, де з прем’єр-міністром Марком Карні планується провести онлайн зустріч з лідерами Європи, передає УНН.
Деталі
Ми зараз на шляху до у Флориду. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США
Він додав, що планується обговорити всі сенсативні питання.
Нагадаємо
Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це".