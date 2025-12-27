Зеленский уже отправился в США: перед встречей с Трампом он встретится с премьером Канады Карни
Киев • УНН
Владимир Зеленский отправился в США, но перед этим посетит Канаду. Там он встретится с премьер-министром Марком Карни для онлайн-встречи с европейскими лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отправился в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, однако перед визитом во Флориду, Зеленский планирует посетить Канаду, где с премьер-министром Марком Карни планируется провести онлайн встречу с лидерами Европы, передает УНН.
Детали
Мы сейчас на пути во Флориду. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США
Он добавил, что планируется обсудить все сенситивные вопросы.
Напомним
Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это".