11:05 • 286 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
08:50 • 4920 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 17416 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27251 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 63557 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41354 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43541 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59150 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29325 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22940 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Зеленский уже отправился в США: перед встречей с Трампом он встретится с премьером Канады Карни

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Владимир Зеленский отправился в США, но перед этим посетит Канаду. Там он встретится с премьер-министром Марком Карни для онлайн-встречи с европейскими лидерами.

Зеленский уже отправился в США: перед встречей с Трампом он встретится с премьером Канады Карни

Президент Украины Владимир Зеленский уже отправился в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, однако перед визитом во Флориду, Зеленский планирует посетить Канаду, где с премьер-министром Марком Карни планируется провести онлайн встречу с лидерами Европы, передает УНН.

Детали

Мы сейчас на пути во Флориду. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США

- сказал Зеленский.

Он добавил, что планируется обсудить все сенситивные вопросы.

Напомним

Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Канада
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Флорида