Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой

Национальная валюта восстанавливает позиции благодаря ожиданиям финансовой помощи от ЕС и и МВФ. Однако дефицит торговли и бюджетные планы давят на курс.

Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой

Наличный курс гривны в Украине демонстрирует признаки укрепления. После нескольких недель ослабления национальная валюта начала восстанавливать позиции, реагируя как на реальные финансовые поступления, так и на ожидания рынка. Подробнее о том, что стоит за новой тенденцией и надолго ли это, рассказал журналистке УНН кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По словам экономиста, ключевым фактором нынешнего укрепления гривны стали ожидания внешней финансовой поддержки. Речь идет как о фактических поступлениях, так и о политических сигналах относительно будущих кредитов. Именно они формируют настроение рынка и влияют на спрос и предложение валюты.

Я думаю, прежде всего ожидания, что все же будет внешняя поддержка Украины. Мы понимаем, что как только появляются такие сигналы, как недавний первый транш МВФ – это сразу влияет на рынок. Сейчас также активно обсуждается возможность получения около 90 млрд евро от Европейского Союза на два года. То есть валюта заходит в страну, и это всегда способствует укреплению национальной денежной единицы

- объясняет кандидат экономических наук.

Экономист объясняет: валютный рынок работает по базовым законам спроса и предложения. Когда иностранной валюты становится больше, гривна автоматически получает поддержку. Однако даже позитивные новости не гарантируют долговременной стабильности.

Это не означает, что гривна стала значительно сильнее. Скорее, мы видим изменение тенденции и после периода ослабления произошло определенное восстановление. Но рынки очень эмоциональны, они быстро реагируют на любые новости. Сегодня есть информация о помощи - гривна укрепляется. Завтра появляются сомнения и ситуация может измениться

- подчеркивает Иван Ус.

Дополнительным риском для курса остается и существенный дефицит внешней торговли. По словам эксперта, только за первые два месяца года отрицательное сальдо уже достигло значительного уровня. Это создает давление на гривну, независимо от краткосрочных новостей.

Мы имеем отрицательное сальдо в 8,3 млрд долларов только за два месяца. Раньше такая цифра за год считалась очень плохой новостью, а сейчас - это показатель за короткий период. Это означает, что общие тенденции остаются негативными, и их нельзя игнорировать

- подчеркивает эксперт.

Еще одним важным ориентиром остается и государственный бюджет. В нем заложен средний курс гривны, который существенно отличается от текущих показателей, говорит эксперт. Это свидетельствует об ожиданиях постепенного ослабления валюты в течение года.

В бюджете на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,7 грн за доллар. Это не означает, что он обязательно будет таким, но это определенный ориентир. Сейчас мы только пересекли отметку 44, но в среднем за год курс должен быть выше, согласно расчетам

- добавляет кандидат экономических наук.

В то же время, ситуация на валютном рынке в значительной степени зависит еще и от политических решений – как в Украине, так и за ее пределами. В частности, задержки с международной помощью могут быстро изменить динамику курса.

Если появляется информация, что помощь будет, то гривна реагирует позитивно. Если же возникают проблемы, например, блокирование решений отдельными странами ЕС, то сразу видим обратную реакцию. Рынок очень чувствителен к таким сигналам

- подчеркивает Иван Ус.

Он также подчеркивает роль внутренней политики, в частности, налоговых решений. От этого направления зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны международных партнеров.

Если не будет решений по повышению налогов, это может поставить под угрозу получение финансовой помощи. А без этих средств возникнут риски для выплат, в частности социальных. И тогда курс может резко пойти вверх из-за негативных ожиданий

- говорит кандидат экономических наук.

В итоге экономист советует украинцам не полагаться на краткосрочные колебания и диверсифицировать свои сбережения, добавляя, что в ближайшее время валютный рынок будет оставаться нестабильным и зависимым от новостей.

Риск резкого роста курса доллара и евро есть всегда. Поэтому стоит иметь валюту, желательно в виде бивалютной корзины, то есть, и доллар, и евро. Это позволяет минимизировать риски и лучше реагировать на изменения рынка

- подчеркивает Иван Ус.

Алла Киосак

