Молдова заявила о переговорах с украинскими властями после взрыва дрона

Министерство иностранных дел Молдовы после сообщения о фиксации дрона, пересекшего границу, опубликовало в соцсетях заявление, указав, что "ведет постоянные переговоры с украинскими властями относительно взорвавшегося дрона" и заявило, что "независимо от происхождения дрона, ответственность за любой дрон, достигающий территории Молдовы, лежит на россии", пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Молдовы в первом заявлении указало, что "решительно осуждает инцидент, произошедший вблизи села Лопатна Оргеевского района, где неидентифицированный летательный аппарат, вероятно, беспилотник, разбился и взорвался на территории Республики Молдова".

"Несанкционированный пролет любого летающего объекта в воздушном пространстве Республики Молдова или его падение на национальную территорию представляет угрозу национальной безопасности и является нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Этот инцидент еще раз подчеркивает риски и последствия, которые создает агрессивная война российской федерации против Украины для региональной безопасности и для соседних государств", - говорится в заявлении МИД Молдовы.

"Столкнувшись с этими вызовами, Республика Молдова будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал и устойчивость, инвестируя в мир, безопасность и защиту своих граждан, чтобы гарантировать безопасность страны и ее населения", - сказано в заявлении.

В еще одном заявлении Министерство иностранных дел Молдовы указало, что "ведет постоянные переговоры с украинскими властями относительно взорвавшегося в Оргееве дрона, но, по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения". "Независимо от происхождения дрона, ответственность за любой дрон, достигающий территории Республики Молдова, лежит на россии, которая начала незаконную войну в соседней стране. Мы солидарны с украинцами, которые борются и отдают свои жизни за свободу своей страны, а также за мир на европейском континенте, включая мир в Республике Молдова", - отмечается во втором заявлении МИД Молдовы.

Перед обновлением заявления МИД Молдовы министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал в X сообщение, что "еще один российский беспилотник упал в Молдове во время ночной массированной атаки рф на Украину".

"Мы выражаем нашу полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом. Коллективное давление на россию необходимо усилить, чтобы кремль наконец осознал реальность и признал, что он никогда не достигнет своих целей на поле боя - поэтому единственный путь для путина - это прекратить эту войну", - написал Сибига.

Как отмечает Reuters, спикер МИД Украины заявил, что "Киев тесно контактирует с молдавской стороной относительно деталей инцидента".

Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину