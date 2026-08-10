Взрывы произошли на военном заводе в Болгарии: пожар и эвакуация персонала

На военном заводе EMKO в селе Белица в муниципалитете Трявна в Болгарии прогремели взрывы. Информацию подтвердило Министерство внутренних дел страны, сообщает NOVA, пишет УНН.

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Сообщений о жертвах или пострадавших нет. Однако была активирована национальная система BG-ALERT.

По словам мэра Трявны Денчо Минчева, загорелся грузовик, после чего на некоторых складах начались взрывы. По словам министра внутренних дел Ивана Демерджиева, причина, скорее всего, внутренняя.

"Взрыв произошел в одном из цехов. Делается все возможное, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на другие здания", — сказал Демерджиев. Он подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Сообщаю всем жителям муниципалитета Трявна, что в результате возгорания грузовика произошли взрывы в части складов боеприпасного завода в селе Белица. (...) Из-за задымления и загрязнения воздуха мы призываем людей закрыть окна своих домов, использовать защитные маски и не выходить на улицу. На место происшествия также направляются бригады региональной инспекции по охране окружающей среды, водным ресурсам и пожарной безопасности, чтобы измерить качество воздуха", — написал мэр Трявны Денчо Минчев в Facebook.

"Причина инцидента неизвестна. По неофициальной информации, загорелся грузовик, что и стало причиной аварии. В настоящее время продолжается эвакуация персонала с завода", — сообщила NOVA губернатор области Кристина Сидорова.

Высокопоставленный представитель Министерства внутренних дел, руководитель пожарной службы и дополнительные группы правоохранительных органов также направляются на место аварии, чтобы взять на себя координацию обеспечения безопасности района.

Объект принадлежит оружейной компании "ЕМКО" и бизнесмену Эмилиану Гебреву, пишет издание.

Мэр Велико-Тырново Даниэль Панов сообщил NOVA, что обсуждал ситуацию с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и министром обороны Димитром Стояновым.

"На данный момент никакой опасности для кварталов в районе великотырновского села Вонешта-Вода нет. Есть гарантия, что государство приняло необходимые меры и организовало соответствующие действия", — пояснил Панов.

Панов добавил, что постоянно поддерживает связь с директором регионального управления пожарной безопасности и защиты населения, комиссаром Красимиром Крастевым, и мэром Трявны Денчо Минчевым. "При необходимости мы готовы помочь тяжелой техникой", — добавил Панов.

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