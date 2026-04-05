В Чехии задержали еще двух подозреваемых в поджоге оборонного завода
Киев • УНН
Полиция задержала новых подозреваемых в Чехии и Болгарии. Дело касается пожара на заводе LPP Holding, производящем дроны и оптику для Украины.
В Чехии задержали еще двух человек по делу о поджоге оборонного предприятия в Пардубице 20 марта – об этом сообщили полиция и прокуратура страны, передает Reuters, пишет УНН.
По данным следствия, один подозреваемый задержан в Чехии, еще один – в Болгарии, в отношении него готовят запрос на экстрадицию. Оба являются иностранными гражданами. Общее количество задержанных по делу возросло до по меньшей мере семи.
Ранее чешские власти сообщали о пяти задержаниях, среди которых граждане Египта и США. Также польские прокуроры заявляли о задержании двух граждан Польши в рамках этого же расследования.
Пожар связывают с атакой на оборонное предприятие
Речь идет о пожаре на территории предприятия, которое использует оборонная группа LPP Holding. Ответственность за поджог взяла на себя пропалестинская активистская группа, которая заявила, что компания якобы связана с производством вооружения для Израиля.
В LPP Holding заявляли, что хотя в 2023 году рассматривалось сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems, эти планы не были реализованы. В то же время предприятие производит оптику и беспилотники, в частности продукцию, которая экспортируется в Украину.
