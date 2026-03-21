В Чехии произошел пожар на предприятии, производящем дроны для Украины
Киев • УНН
В Пардубице произошел пожар на территории LPP Holding, производящего БПЛА Divoká svině. Полиция проверяет заявление группировки об умышленном поджоге объекта.
В чешском городе Пардубице произошел пожар на территории предприятия, которое, по данным организаторов сборов для Украины, производит беспилотники для украинских нужд. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. Об этом пишет Deník.cz, передает УНН.
Детали
По информации издания, возгорание произошло утром в пятницу на территории холдинга LPP Holding. Эта компания объединяет технологические предприятия, занимающиеся разработкой и производством продукции как для военного, так и гражданского секторов.
В частности, по данным инициативы "Dárek pro Putina", предприятие производит дроны "Divoká svině" для Украины.
В то же время в компании не комментируют причины пожара и призывают не делать преждевременных выводов.
По информации СМИ, ответственность за поджог якобы взяла на себя группировка The Earthquake Faction, которая заявила о намерении атаковать производство оружия для Израиля. Полиция проверяет эти данные.
LPP Holding также сотрудничает с израильской компанией Elbit Systems - одним из ведущих производителей беспилотных систем и военных технологий. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину.