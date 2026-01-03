Прем'єр Чехії обіцяє переглянути постачання боєприпасів Україні

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deník.

Деталі

Як зазначив Бабіш, ініціатива щодо зброї Україні є "хорошою справою", але Чехія має переконатися, що проєкт буде реалізовуватися без корупції. Він додав, що наразі головним завданням є припинення військового конфлікту.

За словами Бабіша, вперше він дізнався про ініціативу щодо боєприпасів на зустрічі з директором чеського Агентства міжурядового оборонного співробітництва 22 грудня 2025 року. Дане питання збираються обговорити 7 січня на засіданні Ради державної безпеки Чехії.

Нагадаємо

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою". Він заявив, що гроші чеських пенсіонерів не повинні йти на підтримку "провоєнної пропаганди".

У відповідь чеські депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту.

Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння антиукраїнськими заявами Томіо Окамури. Він заявив, що винесе це питання на обговорення з прем’єр-міністром і конституційними посадовцями.