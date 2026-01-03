Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:18 • 4770 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 28482 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 53344 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 54428 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 75150 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44032 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72192 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 101245 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68279 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 61127 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.6м/с
75%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico3 января, 05:40 • 20690 просмотра
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе3 января, 07:38 • 16762 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика3 января, 08:11 • 11110 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне10:18 • 7558 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 15586 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 44437 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 63214 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 77717 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 213579 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135068 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Польша
Харьков
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 45287 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 55614 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 54685 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135069 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 51297 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Дипломатка

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине

Киев • УНН

 • 2916 просмотра

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пересмотрит инициативу предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. Он считает инициативу «хорошим делом», но требует проверки на коррупцию и обсудит ее 7 января.

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deník.

Детали

Как отметил Бабиш, инициатива по оружию Украине является "хорошим делом", но Чехия должна убедиться, что проект будет реализовываться без коррупции. Он добавил, что сейчас главной задачей является прекращение военного конфликта.

По словам Бабиша, впервые он узнал об инициативе по боеприпасам на встрече с директором чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества 22 декабря 2025 года. Данный вопрос собираются обсудить 7 января на заседании Совета государственной безопасности Чехии.

Напомним

Спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной". Он заявил, что деньги чешских пенсионеров не должны идти на поддержку "провоенной пропаганды".

В ответ чешские депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке председателя партии SPD Томио Окамуры с поста спикера нижней палаты парламента.

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями Томио Окамуры. Он заявил, что вынесет этот вопрос на обсуждение с премьер-министром и конституционными должностными лицами.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Петр Павел
Чешская Республика
Украина