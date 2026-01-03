Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пересмотрит инициативу предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. Он считает инициативу «хорошим делом», но требует проверки на коррупцию и обсудит ее 7 января.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deník.
Детали
Как отметил Бабиш, инициатива по оружию Украине является "хорошим делом", но Чехия должна убедиться, что проект будет реализовываться без коррупции. Он добавил, что сейчас главной задачей является прекращение военного конфликта.
По словам Бабиша, впервые он узнал об инициативе по боеприпасам на встрече с директором чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества 22 декабря 2025 года. Данный вопрос собираются обсудить 7 января на заседании Совета государственной безопасности Чехии.
Напомним
Спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной". Он заявил, что деньги чешских пенсионеров не должны идти на поддержку "провоенной пропаганды".
В ответ чешские депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке председателя партии SPD Томио Окамуры с поста спикера нижней палаты парламента.
Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями Томио Окамуры. Он заявил, что вынесет этот вопрос на обсуждение с премьер-министром и конституционными должностными лицами.