Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об уточнении данных о жертвах российского обстрела жилого квартала в Киевском районе города. По состоянию на сейчас известно о десяти раненых жителях, которые получили травмы различной степени тяжести и уже находятся под наблюдением медиков. Поисково-спасательные работы на месте прямого попадания баллистической ракеты продолжаются непрерывно, поскольку под обломками разрушенных конструкций есть люди. Об этом пишет УНН.

По предварительной информации спасательных служб, судьба пятерых жителей многоэтажки остается неизвестной, что заставляет экстренные подразделения работать в максимально быстром темпе.

По предварительной информации, под завалами дома находятся пять человек. Все экстренные службы работают на месте. Поисково-спасательная операция продолжается