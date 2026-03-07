$43.810.0950.900.07
01:30 • 632 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 8422 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 33505 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 41263 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 35099 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 58649 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26908 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24696 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23187 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20915 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Число пострадавших в Киевском районе возросло до десяти человек. Спасатели ищут пятерых жителей под обломками разрушенной многоэтажки.

Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об уточнении данных о жертвах российского обстрела жилого квартала в Киевском районе города. По состоянию на сейчас известно о десяти раненых жителях, которые получили травмы различной степени тяжести и уже находятся под наблюдением медиков. Поисково-спасательные работы на месте прямого попадания баллистической ракеты продолжаются непрерывно, поскольку под обломками разрушенных конструкций есть люди. Об этом пишет УНН.

Детали

По предварительной информации спасательных служб, судьба пятерых жителей многоэтажки остается неизвестной, что заставляет экстренные подразделения работать в максимально быстром темпе.

По предварительной информации, под завалами дома находятся пять человек. Все экстренные службы работают на месте. Поисково-спасательная операция продолжается

– заявил глава ОВА Олег Синегубов.

Большинство из десяти пострадавших получили осколочные ранения и контузии в результате взрывной волны.

Число пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 10 человек

– добавил чиновник в своем обращении.

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков