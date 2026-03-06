Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о продолжающихся мирных переговорах между Украиной, США и рф. Ожидается дополнительный прогресс, а недавний обмен пленными подтверждает успешность дипломатии Трампа.
Мирные переговоры, начатые Украиной, США и рф, продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу в X, пишет УНН.
Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс
"Под руководством президента мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над формулированием мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - подчеркнул Уиткофф.
Посланник Трампа отметил, что "на этой неделе Украина и россия осуществили очередной обмен пленными, вернув 1000 человек после договоренностей, достигнутых во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с Соединенными Штатами".
Он подчеркнул, что "этот обмен был достигнут благодаря длительным и детальным мирным переговорам по указанию президента Дональда Дж. Трампа".
"Мы благодарим правительство Швейцарии за проведение этих переговоров и президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", - указал Уиткофф.
Дополнение
Украина говорила с США о возможном изменении места и отсрочке встречи с участием рф, запланированной с 5 по 9 марта, на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил ранее Президент Владимир Зеленский.
