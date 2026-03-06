$43.810.09
13:05 • 388 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 2216 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 3644 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 11119 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 12369 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 14749 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 15995 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 14959 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13548 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20849 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о продолжающихся мирных переговорах между Украиной, США и рф. Ожидается дополнительный прогресс, а недавний обмен пленными подтверждает успешность дипломатии Трампа.

Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф

Мирные переговоры, начатые Украиной, США и рф, продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу в X, пишет УНН.

Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс

- написал Уиткофф.

"Под руководством президента мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над формулированием мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - подчеркнул Уиткофф.

Посланник Трампа отметил, что "на этой неделе Украина и россия осуществили очередной обмен пленными, вернув 1000 человек после договоренностей, достигнутых во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с Соединенными Штатами".

Он подчеркнул, что "этот обмен был достигнут благодаря длительным и детальным мирным переговорам по указанию президента Дональда Дж. Трампа".

"Мы благодарим правительство Швейцарии за проведение этих переговоров и президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", - указал Уиткофф.

Дополнение

Украина говорила с США о возможном изменении места и отсрочке встречи с участием рф, запланированной с 5 по 9 марта, на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил ранее Президент Владимир Зеленский.

Кремль критикует Вашингтон по Ирану, чтобы оправдать себя и создать условия для обвинения США в возможном провале мирных переговоров - ISW06.03.26, 10:36 • 4440 просмотров

Юлия Шрамко

