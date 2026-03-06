Кремль критикует Вашингтон по Ирану, чтобы оправдать себя и создать условия для обвинения США в возможном провале мирных переговоров - ISW

Москва критикует Вашингтон за военные операции против Ирана и использует эскалацию на Ближнем Востоке для создания условий для обвинения США в возможных будущих неудачах в мирных переговорах по войне РФ против Украины, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Кремлевские чиновники критикуют Соединенные Штаты за военные операции против Ирана и используют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в мирных переговорах по Украине - отмечают аналитики ISW в новом отчете.

Институт обратил внимание на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова от 5 марта, который "раскритиковал риторику США относительно американо-израильских операций против Ирана, заявив, что президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хэгсет делают противоречивые заявления о мотивах США в Иране и что Соединенные Штаты намеревались посеять раздор и дестабилизировать Ближний Восток в целом, в частности, чтобы вбить клин между Ираном и странами Персидского залива".

"Лавров связал военную операцию в Иране с войной России в Украине, заявив, что Соединенные Штаты и Израиль намерены втянуть страны Персидского залива в конфликт, как и Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. Лавров утверждал, что многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены временем проведения операций США против стран, с которыми они ведут переговоры, и тем, как это связано с мирными переговорами в Украине", - сказано в отчете.

Как отмечают аналитики, "Лавров заявил, что эти российские чиновники и политические деятели обеспокоены тем, что "дух" американско-российского саммита в Аляске в августе 2025 года угасает, и согласился с этой оценкой". "Однако Лавров смягчил некоторые из своих претензий, заявив, что "дух" саммита на Аляске не так важен, как так называемые "договоренности" саммита - расплывчатый термин, который Кремль использует, чтобы утверждать, что США и Россия заключили формальное соглашение", - отмечается в отчете.

"Лавров также утверждал, что сам Кремль не заметил признаков того, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией недобросовестно, действуя как умеренный голос, чтобы послать определенный месседж российскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа", - указали аналитики ISW.

Как сообщается в отчете, также "другие российские чиновники используют военные операции США против Ирана для резкой критики Соединенных Штатов и противопоставления по риторике России и США, а также для дискредитации возглавляемых США переговоров по Украине".

Приводя заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и российских депутатов, аналитики отмечают, что "Кремль обычно использует Медведева для более экстремистской риторики, чем сам Кремль готов допустить в своей, отражая истинные взгляды Кремля; Кремль также использует депутатов Думы как рупоры своих риторических заявлений, особенно перед внутренней российской аудиторией".

"Кремль уже давно пытается затянуть и тормозить мирные переговоры по Украине, на фоне того, как он не демонстрирует никакой заинтересованности в участии в любых переговорах, которые не соответствуют его первоначальным военным требованиям, но ему приходится балансировать эту цель с избеганием санкций США или других мер, которые могли бы принудить Россию к содержательным переговорам", - говорится в отчете.

Кремлю, как отмечается, также "приходилось балансировать между двусторонними отношениями с Соединенными Штатами и отношениями со своими союзниками и партнерами, включая тех, кто является противниками США, таких как Иран".

"Эскалация риторики Кремля против Соединенных Штатов после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля указывает на то, что Кремль, возможно, все больше испытывает трудности с сохранением отношений с Соединенными Штатами и сохранением отношений со своими партнерами по мере продолжения операций против Ирана", - отмечается в отчете.

Россия также может использовать эту прямую критику Соединенных Штатов как партнера по переговорам, чтобы оправдать себя от будущего провала переговоров по войне в Украине - отметили в ISW.

