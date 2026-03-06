$43.810.09
50.900.07
ukenru
5 березня, 23:07 • 14051 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 27644 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 31247 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 66260 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 113295 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 54527 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46870 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 75360 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27763 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51750 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
кремль критикує Вашингтон по Ірану для виправдання себе і умов звинуватити США у можливому провалі мирних переговорів - ISW

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Кремлівські чиновники критикують США за військові операції проти Ірану, використовуючи ескалацію на Близькому Сході. Це створює умови для звинувачення США у можливих невдачах мирних переговорів щодо України.

кремль критикує Вашингтон по Ірану для виправдання себе і умов звинуватити США у можливому провалі мирних переговорів - ISW

москва критикує Вашингтон за військові операції проти Ірану та використовує ескалацію на Близькому Сході для створення умов для звинувачення США у можливих майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо війни рф проти України, ідеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Кремлівські чиновники критикують Сполучені Штати за військові операції проти Ірану та використовують ескалацію конфлікту на Близькому Сході, щоб створити умови для звинувачення США у будь-яких майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо України

- зазначають аналітики ISW у новому звіті.

Інститут звернув увагу на заяви голови мзс рф сергія лаврова від 5 березня, який "розкритикував риторику США щодо американо-ізраїльських операцій проти Ірану, заявивши, що президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет роблять суперечливі заяви про мотиви США в Ірані і що Сполучені Штати мали намір посіяти розбрат і дестабілізувати Близький Схід загалом, зокрема, щоб убити клин між Іраном та країнами Перської затоки".

"лавров пов'язав військову операцію в Ірані з війною росії в Україні, заявивши, що Сполучені Штати та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, як і Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з росією. лавров стверджував, що багато російських політиків, політологи та аналітики стурбовані часом проведення операцій США проти країн, з якими вони ведуть переговори, і тим, як це пов'язано з мирними переговорами в Україні", - сказано у звіті.

Як зазначають аналітики, "лавров заявив, що ці російські чиновники та політичні діячі стурбовані тим, що "дух" американсько-російського саміту в Алясці в серпні 2025 року згасає, і погодився з цією оцінкою". "Однак Лавров пом'якшив деякі зі своїх претензій, заявивши, що "дух" саміту на Алясці не такий важливий, як так звані "домовленості" саміту - розпливчастий термін, який кремль використовує, щоб стверджувати, що США та росія уклали формальну угоду", - зазначається у звіті.

лавров заявив про "випаровування духу Анкориджа" у переговорах з США05.03.26, 17:14 • 5240 переглядiв

"лавров також стверджував, що сам кремль не помітив ознак того, що Сполучені Штати ведуть переговори з росією недобросовісно, ​​діючи як поміркований голос, щоб надіслати певний меседж російському народу та союзникам росії, не надто критикуючи адміністрацію Трампа", - вказали аналітики ISW.

Як повідомляється у звіті, також "інші російські чиновники використовують військові операції США проти Ірану для різкої критики Сполучених Штатів та протиставлення за риторикою росії та США, а також для дискредитації очолюваних США переговорів щодо України".

Наводячи заяви заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва та російських депутатів, аналітики зазначають, що "кремль зазвичай використовує медведєва для більш екстремістської риторики, ніж сам кремль готовий допустити у своїй, відбиваючи справжні погляди кремля; кремль також використовує депутатів думи як рупори своїх риторичних заяв, особливо перед внутрішньою російською аудиторією".

"кремль вже давно намагається затягнути та гальмувати мирні переговори щодо України, на тлі того, як він не демонструє жодної зацікавленості в участі в будь-яких переговорах, які не відповідають його початковим воєнним вимогам, але йому доводиться балансувати цю ціль з уникненням санкцій США чи інших заходів, які могли б змусити росію до змістовних переговорів", - ідеться у звіті.

кремлю, як зазначається, також "доводилося балансувати між двосторонніми відносинами зі Сполученими Штатами та відносинами зі своїми союзниками та партнерами, включаючи тих, хто є противниками США, таких як Іран".

"Ескалація риторики кремля проти Сполучених Штатів після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану 28 лютого вказує на те, що кремль, можливо, усе більше зазнає труднощів зі збереженням відносин зі Сполученими Штатами та збереженням відносин зі своїми партнерами в міру продовження операцій проти Ірану", - зауважується у звіті.

росія також може використати цю пряму критику Сполучених Штатів як партнера з переговорів, щоб виправдати себе від майбутнього провалу переговорів щодо війни в Україні

- зазначили в ISW.

Врегулювання війни між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці" - Трамп 03.03.26, 21:02 • 7438 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран