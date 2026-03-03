Врегулювання війни між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці" - Трамп

$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 9078 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 12419 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 17636 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 24336 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20026 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19171 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22798 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33495 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108995 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Популярнi новини
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 52664 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі3 березня, 10:02 • 22065 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 26445 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14298 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19425 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19573 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 52817 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 55586 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108993 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 71796 перегляди
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 3270 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 8122 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14400 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 32663 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 39603 перегляди
Врегулювання війни між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці" - Трамп

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання конфлікту між росією та Україною знаходиться на високому місці в його списку пріоритетів. Він зазначив, що між путіним і Зеленським існує величезна ненависть, але вірить, що мир настане.

Врегулювання війни між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання конфлікту між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці в його списку пріоритетів", передає УНН.

Деталі

"Що стосується росії та України - на якому місці це в моєму списку пріоритетів? На дуже високому. Я думав, що це буде набагато простіше, ніж виявилося насправді. Існує величезна ненависть між президентом путіним і президентом Зеленським, величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але я думаю, що ця - на самому верху шкали", - сказав Трамп.

Він зазначив, що вірить у те, що мир відбудеться, додавши, що іноді звинувачує путіна та Зеленського, але "вірить, що мир відбудеться", адже " це високо стоїть у списку".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться, а переговорний процес слід продовжувати заради результату. За його словами, якщо хтось із трьох сторін захоче вийти з перемовин, Україна шукатиме інші формати, щоб змусити росію завершити війну.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна