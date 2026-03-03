Врегулювання війни між росією та Україною знаходиться "на дуже високому місці" - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання конфлікту між росією та Україною знаходиться на високому місці в його списку пріоритетів. Він зазначив, що між путіним і Зеленським існує величезна ненависть, але вірить, що мир настане.
Деталі
"Що стосується росії та України - на якому місці це в моєму списку пріоритетів? На дуже високому. Я думав, що це буде набагато простіше, ніж виявилося насправді. Існує величезна ненависть між президентом путіним і президентом Зеленським, величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але я думаю, що ця - на самому верху шкали", - сказав Трамп.
Він зазначив, що вірить у те, що мир відбудеться, додавши, що іноді звинувачує путіна та Зеленського, але "вірить, що мир відбудеться", адже " це високо стоїть у списку".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться, а переговорний процес слід продовжувати заради результату. За його словами, якщо хтось із трьох сторін захоче вийти з перемовин, Україна шукатиме інші формати, щоб змусити росію завершити війну.