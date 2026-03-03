Урегулирование войны между Россией и Украиной находится "на очень высоком месте" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной находится "на очень высоком месте в его списке приоритетов", передает УНН.

Подробности

"Что касается России и Украины - на каком месте это в моем списке приоритетов? На очень высоком. Я думал, что это будет намного проще, чем оказалось на самом деле. Существует огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но я думаю, что эта - на самом верху шкалы", - сказал Трамп.

Он отметил, что верит в то, что мир произойдет, добавив, что иногда обвиняет Путина и Зеленского, но "верит, что мир произойдет", ведь "это высоко стоит в списке".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию завершить войну.