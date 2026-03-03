$43.230.13
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 9570 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
15:45 • 12634 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 17888 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 24532 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20084 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19217 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22817 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33512 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109110 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
Урегулирование войны между Россией и Украиной находится "на очень высоком месте" - Трамп

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной находится на высоком месте в его списке приоритетов. Он отметил, что между Путиным и Зеленским существует огромная ненависть, но верит, что мир наступит.

Урегулирование войны между Россией и Украиной находится "на очень высоком месте" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной находится "на очень высоком месте в его списке приоритетов", передает УНН.

Подробности

"Что касается России и Украины - на каком месте это в моем списке приоритетов? На очень высоком. Я думал, что это будет намного проще, чем оказалось на самом деле. Существует огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но я думаю, что эта - на самом верху шкалы", - сказал Трамп.

Он отметил, что верит в то, что мир произойдет, добавив, что иногда обвиняет Путина и Зеленского, но "верит, что мир произойдет", ведь "это высоко стоит в списке".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию завершить войну.

Павел Башинский

