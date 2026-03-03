Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 26732 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 32393 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 26645 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 26951 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 27084 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 15450 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 16219 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16455 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 35478 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17464 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 14664 перегляди
Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом2 березня, 15:20 • 7420 перегляди
У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсахPhoto2 березня, 16:21 • 8020 перегляди
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп2 березня, 17:14 • 10613 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 12964 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 12993 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 26732 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 32641 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 39656 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 35478 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 4258 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 14688 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 20420 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 21358 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 79143 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться. Він наголосив, що переговорний процес слід продовжувати заради результату.

Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться, а переговорний процес слід продовжувати заради результату. За його словами, якщо хтось із трьох сторін захоче вийти з перемовин, Україна шукатиме інші формати, щоб змусити росію завершити війну, передає УНН.

Деталі

Про це Зеленський сказав 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в медіа щодо можливого виходу росії з переговорного процесу у разі, якщо Україна не погодиться на передачу їй усього Донбасу.

Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності і суверенітету, моя позиція не може змінюватися

– наголосив президент.

Водночас він зазначив, що сторони обговорюють можливість завершення війни за столом переговорів, і не варто використовувати тему виходу з процесу як інструмент тиску.

Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що ми готові вийти. Та кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини

– сказав український лідер.

Президент додав, що у разі виходу когось із учасників переговорів Україна шукатиме альтернативні механізми впливу.

"Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити росію закінчити цю війну", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Раніше президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Україна має документи з планами рф на 2026-2027 роки - Зеленський02.03.26, 21:40 • 4144 перегляди

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Україна