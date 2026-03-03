Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться. Він наголосив, що переговорний процес слід продовжувати заради результату.
Про це Зеленський сказав 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в медіа щодо можливого виходу росії з переговорного процесу у разі, якщо Україна не погодиться на передачу їй усього Донбасу.
Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності і суверенітету, моя позиція не може змінюватися
Водночас він зазначив, що сторони обговорюють можливість завершення війни за столом переговорів, і не варто використовувати тему виходу з процесу як інструмент тиску.
Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що ми готові вийти. Та кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини
Президент додав, що у разі виходу когось із учасників переговорів Україна шукатиме альтернативні механізми впливу.
"Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити росію закінчити цю війну", – підсумував Зеленський.
