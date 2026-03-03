Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться, а переговорний процес слід продовжувати заради результату. За його словами, якщо хтось із трьох сторін захоче вийти з перемовин, Україна шукатиме інші формати, щоб змусити росію завершити війну, передає УНН.

Про це Зеленський сказав 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в медіа щодо можливого виходу росії з переговорного процесу у разі, якщо Україна не погодиться на передачу їй усього Донбасу.

Водночас він зазначив, що сторони обговорюють можливість завершення війни за столом переговорів, і не варто використовувати тему виходу з процесу як інструмент тиску.

Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що ми готові вийти. Та кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини