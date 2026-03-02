Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні

$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 568 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 6200 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 6070 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 33435 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 66727 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 63128 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 67910 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75154 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75158 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78564 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Популярнi новини
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 20966 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 19560 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 16364 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 23325 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 12184 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 1764 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 6200 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 126305 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 132096 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 113150 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Ніна Южаніна
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Об'єднані Арабські Емірати
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 184 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 68522 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 66309 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 61685 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 59990 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
С-300

Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне підтримувати контакт із Китаєм. Участь Пекіна може бути корисною для припинення війни, а не її продовження.

Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне підтримувати контакт із китайською стороною та вважає участь офіційного Пекіна потенційно корисною саме для припинення розв'язаної росією війни, а не для її продовження. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи пропонував Китай Україні офіційно або неофіційно стати посередником у переговорах про врегулювання російської війни та якими можуть бути формати його залучення до мирного процесу, повідомив, що щойно мав хорошу розмову на цю тему з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і для нього були важливими деталі його візиту до Китаю. За словами Президента, канцлер, зокрема, ще раз порушив питання України та говорив про це з лідером КНР.

Я сказав нашим дипломатам бути в контакті з китайською стороною

- зазначив Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо "залучити їх (Китай - ред.) саме не в війну, а саме в припинення війни, яку путін приніс в Україну".

Президент також підкреслив, що лідер Китаю, на його думку, має важелі впливу, зокрема у питаннях постачання окремих видів озброєння та товарів подвійного призначення.

"Для нас їх участь була би точно непоганою", - додав Зеленський.

Нагадаємо

На зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка відбулася в лютому 2026 року, китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про необхідність рівної участі всіх сторін у переговорах щодо миру в Україні. Німецький канцлер закликав Китай використати свій вплив на москву для припинення війни.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Німеччина
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна