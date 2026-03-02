Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне підтримувати контакт із китайською стороною та вважає участь офіційного Пекіна потенційно корисною саме для припинення розв'язаної росією війни, а не для її продовження. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи пропонував Китай Україні офіційно або неофіційно стати посередником у переговорах про врегулювання російської війни та якими можуть бути формати його залучення до мирного процесу, повідомив, що щойно мав хорошу розмову на цю тему з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і для нього були важливими деталі його візиту до Китаю. За словами Президента, канцлер, зокрема, ще раз порушив питання України та говорив про це з лідером КНР.

Я сказав нашим дипломатам бути в контакті з китайською стороною - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо "залучити їх (Китай - ред.) саме не в війну, а саме в припинення війни, яку путін приніс в Україну".

Президент також підкреслив, що лідер Китаю, на його думку, має важелі впливу, зокрема у питаннях постачання окремих видів озброєння та товарів подвійного призначення.

"Для нас їх участь була би точно непоганою", - додав Зеленський.

Нагадаємо

На зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка відбулася в лютому 2026 року, китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про необхідність рівної участі всіх сторін у переговорах щодо миру в Україні. Німецький канцлер закликав Китай використати свій вплив на москву для припинення війни.