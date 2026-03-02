Президент назвал место Китая в мирных переговорах по прекращению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится поддерживать контакт с китайской стороной и считает участие официального Пекина потенциально полезным именно для прекращения развязанной россией войны, а не для ее продолжения. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли Китай Украине официально или неофициально стать посредником в переговорах об урегулировании российской войны и какими могут быть форматы его вовлечения в мирный процесс, сообщил, что только что имел хороший разговор на эту тему с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, и для него были важны детали его визита в Китай. По словам Президента, канцлер, в частности, еще раз поднял вопрос Украины и говорил об этом с лидером КНР.

Я сказал нашим дипломатам быть в контакте с китайской стороной - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важно "привлечь их (Китай - ред.) именно не в войну, а именно в прекращение войны, которую путин принес в Украину".

Президент также подчеркнул, что лидер Китая, по его мнению, имеет рычаги влияния, в частности в вопросах поставок отдельных видов вооружения и товаров двойного назначения.

"Для нас их участие было бы точно неплохим", - добавил Зеленский.

Напомним

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая состоялась в феврале 2026 года, китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости равного участия всех сторон в переговорах по миру в Украине. Немецкий канцлер призвал Китай использовать свое влияние на москву для прекращения войны.