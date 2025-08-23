Южанина Нина Петровна

Верховный Суд принял решение по делу банка "Конкорд", которым фактически лишил акционеров доступа к правосудию. Нардеп Нина Южанина раскритиковала это решение, назвав его подтверждением незащищенности прав акционеров и вседозволенности НБУ.
Верховная Рада рассмотрит законопроекты по Defence City. Нардеп Вениславский призвал включить авиастроительную отрасль в инициативу и предоставить ей налоговые льготы, ведь она является драйвером экономики.
Правительство Украины представило 12 приоритетов на 2026 год, где безопасность и оборона являются ключевыми. Инициатива Defence City и сотрудничество с мировыми компаниями Rheinmetall, BAE Systems являются важными направлениями.
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к парламенту с призывом не принимать законодательный пакет по Defence City в действующей редакции и вернуть его главному комитету для доработки и повторного второго чтения.
Народные депутаты обсуждают включение авиационных предприятий в Defence City.
Законопроект об акцизе на сладкие напитки может повысить их цену на 10-20%. Инициатива направлена на улучшение здоровья населения и дополнительные поступления в бюджет.
В Верховной Раде более двух лет зарегистрирован законопроект об акцизном налоге на сладкие напитки, который может повысить цены на 5 гривен. Комитет по вопросам финансов рекомендовал принять альтернативный законопроект, предусматривающий 0,1 евро за литр напитка.