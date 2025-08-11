"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City

В рамках подготовки ко второму чтению законопроектов о Defence City народные депутаты обсуждают условия включения в число резидентов специального правового режима авиационных предприятий, выполняющих модернизацию и ремонт самолетов и вертолетов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила народный депутат, член политической партии "Европейская солидарность" Нина Южанина в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

В Украине готовятся ко второму чтению законопроекты о Defence City – спецрежиме поддержки оборонной промышленности. Авиационная отрасль рискует не попасть в перечень резидентов, несмотря на ключевую роль авиационных предприятий в модернизации техники для ВСУ. Кроме того, с 2025 года отрасль потеряла налоговые льготы, действовавшие более 10 лет, и предупреждает об угрозе повторить судьбу уничтоженной космической. Представители авиации отмечают, что участие в Defence City могло бы стать оптимальным путем выхода из кризиса.

По словам народного депутата Нины Южаниной, вопрос включения авиационных предприятий в резиденты Defence City регулярно рассматривается на заседаниях рабочих групп комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В дискуссиях принимают участие различные стейкхолдеры, и критическая важность сохранения авиационного потенциала не вызывает сомнений. Включение основных авиационных компаний в специальный режим считается бесспорно необходимым.

"Очевидно, что те (авиационные – ред.) предприятия должны иметь льготу. А кто же как не они, если они уникальны", – отметила Нина Южанина.

В то же время сейчас ведутся дискуссии и обсуждения условий и критериев отбора резидентов Defence City. В частности, одно из предложений предусматривает, что предприятия должны получать не менее 90% дохода от деятельности в сфере оборонного производства и услуг, непосредственно обеспечивающих потребности сектора безопасности и обороны. Однако их не смогут выполнить флагманы авиации, в частности ГП "Антонов" и АО "Мотор Сич".

Мое предложение было следующим: чтобы для такой категории предприятий (авиационных – ред.) общий объем составлял 50+. То есть, если даже 50% общего дохода от всех видов деятельности будут составлять изделия именно военного назначения, военная техника, как выписано, то я бы предлагала им предоставить такие же льготные условия, притом, что остальные 50% доходов будут облагаться налогом на общей системе налогообложения – отметила Нина Южанина.

Нина Южанина сообщила, что все остальные предложенные авиацией изменения и критерии будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним

В распоряжении УНН оказался перечень поправок к одному из законопроектов о создании Defence City, поданных народными депутатами ко второму чтению. Предлагается расширить перечень резидентов, включив предприятия самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиапредприятия, определенные Кабмином как критически важные для экономики и обороны.

Что касается порога дохода от оборонной деятельности, предлагается снизить требование до 40-50%, учитывать годовой, а не только квартальный доход, и включать в оборонный доход производство и обслуживание авиатехники, двигателей и компонентов. Без этого остаться вне спецрежима и потерять налоговые льготы рискуют даже гиганты вроде ГП "Антонов". Также предлагается включать в Defence City предприятия, участвующие в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Кроме того, речь идет об отмене ограничений по наличию налогового долга, просрочки выполнения контрактов или выплаты дивидендов, поскольку в военных условиях это не всегда свидетельствует о ненадежности. На деятельность влияют обстрелы, релокация и перебои поставок. Вместо этого предлагается разрешать включение таких предприятий в Defence City при условии погашения долга в течение трех лет.

Другие поправки предусматривают расширение налоговых льгот на самолетостроение (при условии реинвестирования), таможенные преференции для критически важного импорта, государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются и условия возврата льгот в случае потери соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций. Высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.