путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин не собирается отказываться от идеи территориальных захватов в Украине, его претензии выходят далеко за пределы уже оккупированных регионов. Эта риторика не нова, ведь Путин давно использует исторические аргументы для оправдания войны против Украины.
Детали
Как отмечают аналитики, такая риторика не является новой для путина, ведь кремлевский диктатор давно использует исторические аргументы для оправдания войны против Украины. Он неоднократно сравнивал нынешнее полномасштабное вторжение в Украину с войнами российского императора Петра I в XVIII веке.
Но нынешние заявления прозвучали на фоне обсуждений в США и Европе возможностей компромиссного мира с кремлем, говорится в исследовании.
Контекст
российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что российская федерация во главе с владимиром путиным отрицала право Украины на существование за 13 лет до Евромайдана.
Напомним
Еще в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".
Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.
Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. По его словам, демократия в россии возможна лишь при условии распада рф как государства.