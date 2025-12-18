$42.340.15
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 62237 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 68 перегляди

російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW

російський диктатор володимир путін публічно і чітко висловив свою незмінну ціль в Україні, заради якої він розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі

путін підтвердив намір росії в кінцевому підсумку досягти своїх ширших територіальних цілей в Україні. Він заявив, що росія "звільнить свої історичні землі" військовими засобами, якщо Україна і Захід "відмовляться від суттєвих переговорів".

Під "історичними землями" маються на увазі території, що входили до складу російської імперії і СРСР. Зокрема, кремлівські чиновники заявляють, що південь і схід України, а саме - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька і Луганська області - є так званою "новоросією", яка за твердженням Кремля, водночас є "невід’ємною частиною" росії.

Заяви путіна продовжують демонструвати, що він не буде задоволений мирною угодою, заснованою на мирному плані, запропонованому США. Він передбачає, що росія має відмовитися від контролю над територіями за межами окупованих Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також фактично заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

До того ж російський диктатор доручив своїм військовим створити так звану "буферну зону" в Сумській і Харківській областях.

Заява путіна про захоплення "історичних територій росії", якщо Україна та Захід відмовляться від переговорів, ймовірно, має на меті покласти відповідальність за продовження бойових дій не на росію, яка почала цю війну, а на Україну і Захід

- йдеться в дослідженні ISW.

Євген Устименко

