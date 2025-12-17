путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично
Київ • УНН
Володимир Путін заявив, що РФ досягне військових цілей в Україні силою або дипломатично, назвавши європейських лідерів "підсвинками". Він звинуватив попередню адміністрацію США у провокуванні конфлікту та пригрозив звільнити "історичні землі" на полі бою.
російський диктатор володимир путін під час виступу на щорічній колегії міністерства оборони виступив із черговими агресивними заявами на адресу Європи та України. Він запевнив, що росія "безумовно" досягне своїх територіальних цілей у війні, яку Москва продовжує називати "спеціальною військовою операцією", обравши для цього або дипломатичний шлях, або військову силу. Про це пише УНН.
Деталі
Путін прямо пригрозив продовженням бойових дій у разі відмови від російських ультиматумів.
Якщо вони (Україна – ред.) не хочуть ґрунтовної дискусії, тоді росія звільнить свої історичні землі на полі бою
Крім того, очільник кремля звинуватив попередню адміністрацію США у навмисному провокуванні збройного конфлікту з метою послаблення або знищення росії.
Особливу порцію образ диктатор спрямував на європейських політиків, звинувативши їх у співпраці з Вашингтоном заради власної вигоди.
Європейські підсвинки одразу ж приєдналися до роботи попередньої американської адміністрації (Байдена – рос.), сподіваючись нажитися на розпаді нашої країни
Такі жорсткі випади пролунали на тлі повідомлень американських посадовців про певний прогрес у переговорах у Берліні, де нібито вдалося узгодити близько 90% складних питань. Проте риторика російського лідера ставить під серйозний сумнів його готовність до будь-яких реальних компромісів, оскільки він продовжує наполягати на виконанні своїх масштабних територіальних вимог.
