путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4850 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 16215 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13880 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 14435 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 16466 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18983 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17289 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27286 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46139 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38462 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15406 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25414 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10582 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 6794 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 4294 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 16215 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25509 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40673 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 55183 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3432 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15468 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53909 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71147 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70572 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Володимир Путін заявив, що РФ досягне військових цілей в Україні силою або дипломатично, назвавши європейських лідерів "підсвинками". Він звинуватив попередню адміністрацію США у провокуванні конфлікту та пригрозив звільнити "історичні землі" на полі бою.

путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично

російський диктатор володимир путін під час виступу на щорічній колегії міністерства оборони виступив із черговими агресивними заявами на адресу Європи та України. Він запевнив, що росія "безумовно" досягне своїх територіальних цілей у війні, яку Москва продовжує називати "спеціальною військовою операцією", обравши для цього або дипломатичний шлях, або військову силу. Про це пише УНН.

Деталі

Путін прямо пригрозив продовженням бойових дій у разі відмови від російських ультиматумів. 

Якщо вони (Україна – ред.) не хочуть ґрунтовної дискусії, тоді росія звільнить свої історичні землі на полі бою 

– заявив диктатор. 

Крім того, очільник кремля звинуватив попередню адміністрацію США у навмисному провокуванні збройного конфлікту з метою послаблення або знищення росії.

Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів17.12.25, 15:55 • 1096 переглядiв

Особливу порцію образ диктатор спрямував на європейських політиків, звинувативши їх у співпраці з Вашингтоном заради власної вигоди.

Європейські підсвинки одразу ж приєдналися до роботи попередньої американської адміністрації (Байдена – рос.), сподіваючись нажитися на розпаді нашої країни 

– сказав Путін.

Такі жорсткі випади пролунали на тлі повідомлень американських посадовців про певний прогрес у переговорах у Берліні, де нібито вдалося узгодити близько 90% складних питань. Проте риторика російського лідера ставить під серйозний сумнів його готовність до будь-яких реальних компромісів, оскільки він продовжує наполягати на виконанні своїх масштабних територіальних вимог.

путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні17.12.25, 15:03 • 1492 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Європейський Союз
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін