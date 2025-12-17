путін назвав європейських лідерів "підсвинками" та заявив, що рф досягне військових цілей силою, або дипломатично

російський диктатор володимир путін під час виступу на щорічній колегії міністерства оборони виступив із черговими агресивними заявами на адресу Європи та України. Він запевнив, що росія "безумовно" досягне своїх територіальних цілей у війні, яку Москва продовжує називати "спеціальною військовою операцією", обравши для цього або дипломатичний шлях, або військову силу. Про це пише УНН.

Деталі

Путін прямо пригрозив продовженням бойових дій у разі відмови від російських ультиматумів.

Якщо вони (Україна – ред.) не хочуть ґрунтовної дискусії, тоді росія звільнить свої історичні землі на полі бою – заявив диктатор.

Крім того, очільник кремля звинуватив попередню адміністрацію США у навмисному провокуванні збройного конфлікту з метою послаблення або знищення росії.

Особливу порцію образ диктатор спрямував на європейських політиків, звинувативши їх у співпраці з Вашингтоном заради власної вигоди.

Європейські підсвинки одразу ж приєдналися до роботи попередньої американської адміністрації (Байдена – рос.), сподіваючись нажитися на розпаді нашої країни – сказав Путін.

Такі жорсткі випади пролунали на тлі повідомлень американських посадовців про певний прогрес у переговорах у Берліні, де нібито вдалося узгодити близько 90% складних питань. Проте риторика російського лідера ставить під серйозний сумнів його готовність до будь-яких реальних компромісів, оскільки він продовжує наполягати на виконанні своїх масштабних територіальних вимог.

